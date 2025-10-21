Taekwondo l’esame dei Mondiali per Simone Alessio nella nuova categoria di peso

Simone Alessio sarà una delle due punte di diamante dell’Italia in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione post-olimpica in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. Il fenomeno azzurro sogna di laurearsi campione iridato nella terza categoria diversa, dopo i successi di Manchester 2019 nella -74 kg e di Baku 2023 nella -80 kg. Il 25enne calabrese ha scelto infatti di passare dalla -80 kg alla -87 kg dopo la conquista del bronzo olimpico a Parigi 2024, con l’obiettivo di diventare il numero uno al mondo tra i pesi massimi verso Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

