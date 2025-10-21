Szumski presenta Resistere Veneto | Contro i furti serve la Guardia civile regionale
«Resistere Veneto sarà l'unica formazione politica a presentarsi alle prossime elezioni regionali di novembre in Veneto con quasi 30mile firme certificate e raccolte tra la gente».Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayRiccardo Szumski non nasconde una certa soddisfazione per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Szumski presenta Resistere Veneto: «Contro i furti serve la Guardia civile regionale» https://ift.tt/dGWseSb https://ift.tt/VdxL03j - X Vai su X
Per la Provincia di Venezia: Sabato 11 Ottobre dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 OPEN DAY Raccolta firme. Raccoglieremo firme per la presentazione della lista Resistere Veneto con Szumski per tutta la provincia. I tavoli raccolta firme sarann - facebook.com Vai su Facebook
Szumski presenta Resistere Veneto: «Contro i furti serve la Guardia civile regionale» - L'ex sindaco di Santa Lucia di Piave annuncia di aver raccolto e depositato le firme necessarie per la candidatura di "Resistere Veneto" alle prossime regionali. Segnala vicenzatoday.it