Szumski presenta Resistere Veneto | Contro i furti serve la Guardia civile regionale

Veneziatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Resistere Veneto sarà l'unica formazione politica a presentarsi alle prossime elezioni regionali di novembre in Veneto con quasi 30mile firme certificate e raccolte tra la gente».Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayRiccardo Szumski non nasconde una certa soddisfazione per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

szumski presenta resistere venetoSzumski presenta Resistere Veneto: «Contro i furti serve la Guardia civile regionale» - L'ex sindaco di Santa Lucia di Piave annuncia di aver raccolto e depositato le firme necessarie per la candidatura di "Resistere Veneto" alle prossime regionali. Segnala vicenzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Szumski Presenta Resistere Veneto