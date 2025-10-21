Symphony giovedì 23 ottobre anteprima esclusiva del vinile Ottavo Padiglione

Livornotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 23 ottobre, da Symphony, anteprima esclusiva nazionale del vinileOttavo Padiglione”, in edizione limitata numerata e autografata. Questa esclusiva edizione del primo disco degli Ottavo Padiglione è stampata su vinile blu trasparente da 180 grammi. Un vero oggetto da collezione che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Symphony Gioved236 23 Ottobre