Symphony giovedì 23 ottobre anteprima esclusiva del vinile Ottavo Padiglione
Da giovedì 23 ottobre, da Symphony, anteprima esclusiva nazionale del vinile “Ottavo Padiglione”, in edizione limitata numerata e autografata. Questa esclusiva edizione del primo disco degli Ottavo Padiglione è stampata su vinile blu trasparente da 180 grammi. Un vero oggetto da collezione che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ANTEPRIMA ESCLUSIVA – GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025 In vendita in anteprima assoluta da Symphony Dischi il nuovo imperdibile vinile “Ottavo Padiglione” — per la prima volta in vinile! Edizione speciale limitata: Vinile blu trasparente da 180 g Vai su Facebook