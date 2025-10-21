Svolta nell' indagine per l' omicidio di Hekuran Cumani | un giovane indagato per omicidio volontario

Svolta nell'inchiesta per l'omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di origini albanesi di Fabriano ucciso con una coltellata tra torace e gola nella notte tra venerdì e sabato scorso nel parcheggio del Dipartimento di Matematica e Informatica. La Procura di Perugia ha iscritto nel registro degli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

