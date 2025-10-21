Svolta clamorosa nella rapina al Louvre | i gioielli rubati sono su Vinted!

Sta suscitando grandi ilarità la comparsa di annunci su Vinted che vedono in vendita, a cifre nemmeno troppo alte, i gioielli rubati il 19 ottobre al Museo del Louvre. Chiaramente, si tratta di scherzi che ci fammo divertire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Svolta clamorosa nella rapina al Louvre: i gioielli rubati sono su Vinted!

