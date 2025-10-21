Svolta a Tokyo | Takaichi è la prima premier del Giappone

La giornata di Tokyo ha cambiato passo: la Camera bassa ha indicato Sanae Takaichi, 64 anni, prima donna alla guida del Giappone. Una svolta che fonde storia e presente, tra cantieri economici, fragilità politiche e un’agenda internazionale che bussa già alla porta del governo. Una votazione che cambia la storia politica giapponese Martedì 21 ottobre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

