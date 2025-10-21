Svolta a Tokyo | Takaichi è la prima premier del Giappone

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata di Tokyo ha cambiato passo: la Camera bassa ha indicato Sanae Takaichi, 64 anni, prima donna alla guida del Giappone. Una svolta che fonde storia e presente, tra cantieri economici, fragilità politiche e un’agenda internazionale che bussa già alla porta del governo. Una votazione che cambia la storia politica giapponese Martedì 21 ottobre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

svolta a tokyo takaichi 232 la prima premier del giappone

© Sbircialanotizia.it - Svolta a Tokyo: Takaichi è la prima premier del Giappone

Leggi anche questi approfondimenti

***Borsa Tokyo: Nikkei verso +5% con Takaichi prossima premier, giu' lo yen (-2%) - Exploit della Borsa di Tokyo che aggiorna nuovi record sulla prospettiva di avere a breve Sanae ... Riporta ilsole24ore.com

Tokyo: ex ministro Takaichi annuncia candidatura a capo Ldp - Ha formalizzato la propria candidatura alle elezioni per la leadership del Partito Liberal- Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Tokyo Takaichi 232