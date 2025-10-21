Svolta a Tokyo | Takaichi è la prima premier del Giappone
La giornata di Tokyo ha cambiato passo: la Camera bassa ha indicato Sanae Takaichi, 64 anni, prima donna alla guida del Giappone. Una svolta che fonde storia e presente, tra cantieri economici, fragilità politiche e un’agenda internazionale che bussa già alla porta del governo. Una votazione che cambia la storia politica giapponese Martedì 21 ottobre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Storica alleanza a Tokyo: Sanae Takaichi verso il primato come prima donna premier del Giappone grazie all’intesa tra Ldp e Ishin. Nuova maggioranza, svolta politica e nuove riforme all’orizzonte. - X Vai su X
Ieri si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della Delegazione Italiana della Federazione Sport Sordi Italia in occasione delle Deaflympics di Tokyo 2025. Un momento importante, pieno di emozione e di orgoglio per gli atleti sordi presenti e tutte le Vai su Facebook
***Borsa Tokyo: Nikkei verso +5% con Takaichi prossima premier, giu' lo yen (-2%) - Exploit della Borsa di Tokyo che aggiorna nuovi record sulla prospettiva di avere a breve Sanae ... Riporta ilsole24ore.com
Tokyo: ex ministro Takaichi annuncia candidatura a capo Ldp - Ha formalizzato la propria candidatura alle elezioni per la leadership del Partito Liberal- Come scrive notizie.tiscali.it