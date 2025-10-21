Sviluppo Sud Catania beffata al tie-break nella gara d' esordio | Macerata passa 3-2 al PalaCatania

Esordio amaro ma combattuto per la Sviluppo Sud Catania, che nella prima giornata di campionato cede al Banca Macerata Fisiomed soltanto al tie-break (28-26, 21-25, 21-25, 25-21, 10-15), dopo oltre due ore di gioco intenso e spettacolare.Davanti al pubblico caldo del PalaCatania, la squadra di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

