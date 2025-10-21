Svezia il Mjallby nella storia | la favola del villaggio di 1400 abitanti che ha vinto il campionato e ora sogna la Champions League
2025-10-20 21:43:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il Mjallby ha fatto la storia: la squadra del villaggio di Hallevik, di appena 1400 abitanti, si è appena laureato campione di Svezia. E ora sogna la Champions League Incredibile in Svezia, Il Mjallby, club di prima divisione, ha vinto il campionato con tre giornate d’anticipo. Fin qui niente di strano, non fosse che si tratta di una squadra che rappresenta il villaggio di Hallevik, nel Sud del paese, con appena 1400 abitanti. Il Mjällby Allmänna Idrottsförening non aveva mai vinto un trofeo in 86 anni di storia IL VILLAGGIO DI PESCATORI E L’ALLENATORE-PRESIDE – Si tratta infatti di un paese di pescatori sulle rive del Mar Baltico: con un vantaggio di undici punti a tre giornate dalla fine del massimo campionato svedes e, l’Allsvenskan, il Mjallby ha perso solo una partita in questa stagione ed è sulla buona strada per il più alto bottino di punti di sempre nella storia della competizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
