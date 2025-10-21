svelate le cause della sfuriata memorabile di axl rose in argentina

Il 18 ottobre i Guns N’ Roses si sono esibiti all’Estadio Huracán di Buenos Aires, in Argentina. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice concerto rock, tuttavia, si è trasformato in una serata da dimenticare per il frontman Axl Rose, protagonista di uno “sbrocco” diventato subito virale. Nei video che ritraggono il momento, il cantante appare piuttosto nervoso sin dal brano d’apertura del live, Welcome to the jungle; verso la fine della canzone lo si vede lanciare infuriato il suo microfono contro la cassa della batteria di Isaac Carpenter che, da qualche mese, suona con il gruppo al posto di Frank Ferrer, per poi togliersi la giacca e correre nel backstage. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

