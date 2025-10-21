Supplenza ATA fino al 30 giugno 2026 Interpello per Assistente Tecnico Area AR03

Orizzontescuola.it | 21 ott 2025

L'Istituto Tecnico Industriale E. Torricelli - G. Tomasi di Lampedusa di Sant'Agata di Militello Messina deve attribuire una supplenza fino al 30 giugno 2026 per Assistente Tecnico Area AR03. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

