Superlega Sir subito a bersaglio all' esordio | Monza espugnata in quattro set
Chi ben comincia è a metà dell'opera, si sente spesso dire. E a cominciare bene è la Sir Susa Scai Perugia, che va subito a bersaglio alla prima di campionato incamerando subito tre punti.Prima vittima è la Vero Volley Monza, squadra formata in buona parte da giovani, che comunque ha ben. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TRENTINO VOLLEY * «CAMPIONI D’ITALIA SUBITO A SEGNO ALL’ESORDIO IN SUPERLEGA MASCHILE 2025/26: ROTONDO 3-0 A CISTERNA DI LATINA» - X Vai su X
| UNA REAZIONE CHE FA SPERARE Debutto in Superlega all’Eurosuole Forum e Derby delle Marche subito infuocato La Cucine Lube Civitanova conquista i tre punti, ma noi usciamo dal campo con la testa alta e la consapevolezza di esserci rimessi i - facebook.com Vai su Facebook
Volley superlega maschile. Sir Perugia, debutto martedì in trasferta a Monza. Lo schiacciatore Plotnytsky: "Avversari forti»» - PERUGIA – Il debutto interno in superlega maschile è ormai in vista, martedì 21 ottobre la Sir Susa Scai ... Segnala sport.quotidiano.net
Superlega, Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Riparte il campionato con i Block Devils subito impegnati in una trasferta insidiosa. Da today.it
Superlega, la Sir pronta a far rotta verso Monza. Per Gaggini sarà subito la sfida dell'ex - Tre anni in Brianza non si dimenticano per il libero di Varese, pronto a dare il suo contributo. Secondo perugiatoday.it