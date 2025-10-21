Supereroi – Estetica dell’ordinario | Piergiorgio Pirrone porta in mostra l’eroismo fragile del quotidiano

Tvzap.it | 21 ott 2025

Un racconto fotografico che ribalta i miti e interroga il nostro tempo. Dal 24 al 30 ottobre 2025, la Galleria Plus Arte Puls di Roma ospita SupereroiEstetica dellordinario, la nuova mostra di Piergiorgio Pirrone curata da Claudio Crescentini, con stampe Fine Art di Francesca Rosini. . Al centro, un’idea di eroismo lontana dal potere e dalla perfezione: Batman e Robin diventano una famiglia come tante, Hulk un corpo che si scopre vulnerabile, Superman un uomo attraversato dal dubbio e dall’amore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

