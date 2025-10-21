Supereroi – Estetica dell’ordinario Piergiorgio Pirrone in mostra a Roma

Un racconto fotografico che ribalta i miti e interroga il nostro tempo. Dal 24 al 30 ottobre 2025, la Galleria Plus Arte Puls di Roma ospita SupereroiEstetica dellordinario, la nuova mostra di Piergiorgio Pirrone curata da Claudio Crescentini, con stampe Fine Art di Francesca Rosini. . Al centro, un’idea di eroismo lontana dal potere e dalla perfezione: Batman e Robin diventano una famiglia come tante, Hulk un corpo che si scopre vulnerabile, Superman un uomo attraversato dal dubbio e dall’amore. Pirrone spoglia i supereroi dei loro simboli per restituirli alla dimensione più intima e reale, costruendo scene “casalinghe” fatte di tovaglie, fondali improvvisati e piccoli oggetti quotidiani. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

