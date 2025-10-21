Supereroi – Estetica dell’ordinario Piergiorgio Pirrone in mostra a Roma

Un racconto fotografico che ribalta i miti e interroga il nostro tempo. Dal 24 al 30 ottobre 2025, la Galleria Plus Arte Puls di Roma ospita Supereroi – Estetica dell’ordinario, la nuova mostra di Piergiorgio Pirrone curata da Claudio Crescentini, con stampe Fine Art di Francesca Rosini. . Al centro, un’idea di eroismo lontana dal potere e dalla perfezione: Batman e Robin diventano una famiglia come tante, Hulk un corpo che si scopre vulnerabile, Superman un uomo attraversato dal dubbio e dall’amore. Pirrone spoglia i supereroi dei loro simboli per restituirli alla dimensione più intima e reale, costruendo scene “casalinghe” fatte di tovaglie, fondali improvvisati e piccoli oggetti quotidiani. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

