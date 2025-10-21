SuperEnalotto oggi sabato 18 ottobre 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 18 ottobre 2025 – Prima estrazione estrazione della settimana per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 21 ottobre 2025. La sestina vincente questa sera vale un montepremi di 67,1 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 10eLotto. Gioco d’azzardo. Come riscuotere una vincita. Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi sabato 18 ottobre 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

