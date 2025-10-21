La prossima finale di Supercoppa Italiana potrebbe avere una location insolita: Washington. Una supercoppa italiana in America: i dettagli. L’ipotesi sarebbe emersa durante gli incontri istituzionali che il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, e l’amministratore delegato Luigi De Siervo hanno avuto negli Stati Uniti in occasione del 50º anniversario della National Italian American Foundation (Niaf). Durante la cena di gala di venerdì, l’imprenditore milanese Paolo Zampolli — diplomatico presso le Nazioni Unite e inviato speciale per le partnership globali degli Stati Uniti, nominato direttamente da Donald Trump — ha avanzato la proposta di organizzare la finale negli Stati Uniti, con l’ex presidente presente alla cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Supercoppa Italiana, spunta l’ipotesi Washington con Trump ospite