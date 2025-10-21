Supercoppa Italiana 2026 negli USA? Trump sarebbe ospite della premiazione
Supercoppa Italiana. Dopo anni di edizioni disputate in Asia e nel Medio Oriente, la Supercoppa Italiana potrebbe presto cambiare scenario e sbarcare oltreoceano. L’edizione del 2026, infatti, potrebbe essere ospitata negli Stati Uniti, segnando una svolta storica per la competizione. L’edizione di dicembre 2025, in Arabia Saudita, dovrebbe essere l’ultima del ciclo previsto dall’attuale accordo con la Lega Serie A, che starebbe già lavorando a nuove soluzioni per portare il trofeo in territori ancora inesplorati. L’idea di spostare la manifestazione negli USA nasce dalla volontà di espandere il brand del calcio italiano in un mercato in piena crescita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Scopri altri approfondimenti
UNA NOTTE INDIMENTICABILE PER REBECCA PIVA! La Numia Vero Volley Milano conquista la Supercoppa Italiana Fineco 2025, regalando al pubblico una grande serata di sport, emozioni e spettacolo. Un orgoglio in più per noi del Comitato Territori - facebook.com Vai su Facebook
HOCKEY SU PISTA FEMMINILE, SUPERCOPPA ITALIANA, FINALE, GARA 1: HOCKEY TRISSINO PIEGA ROLLER MATERA 5-4 AL PALADANTE DI TRISSINO - X Vai su X
Supercoppa 2026, gli Stati Uniti come sede? Si pensa a Donald Trump ospite della premiazione - La Supercoppa Italiana potrebbe migrare per l'edizione 2026, passando dall'Arabia Saudita, che a dicembre ospiterà la kermesse per l'ultima volta, agli Stati Uniti. Lo riporta msn.com
Addio Arabia, la Supercoppa italiana verso gli USA - Quella di dicembre potrebbe essere e forse sarà l’ultima edizione della Supercoppa italiana a disputarsi in Arabia Saudita. Segnala ilnapolionline.com
Supercoppa Italiana, spunta l’ipotesi Washington con Trump ospite - La Supercoppa italiana potrebbe prendere una nuova inaspettata destinazione: Washington. ilnapolista.it scrive