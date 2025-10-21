Supercoppa Italiana 2026 negli USA? Trump sarebbe ospite della premiazione

Supercoppa Italiana. Dopo anni di edizioni disputate in Asia e nel Medio Oriente, la Supercoppa Italiana potrebbe presto cambiare scenario e sbarcare oltreoceano. L’edizione del 2026, infatti, potrebbe essere ospitata negli Stati Uniti, segnando una svolta storica per la competizione. L’edizione di dicembre 2025, in Arabia Saudita, dovrebbe essere l’ultima del ciclo previsto dall’attuale accordo con la Lega Serie A, che starebbe già lavorando a nuove soluzioni per portare il trofeo in territori ancora inesplorati. L’idea di spostare la manifestazione negli USA nasce dalla volontà di espandere il brand del calcio italiano in un mercato in piena crescita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it