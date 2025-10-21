Superbike Bulega racconta Jerez | Esser scortato dalla polizia per tutto il giorno non è stata una bella esperienza
Toprak Razgatl?o?lu? “Un pilota tosto, un avversario leale”. Nicolò Bulega torna attraverso un post sui social sull'ultimo round del mondiale Superbike, che si è chiuso domenica scorsa con il titolo delle derivate di serie nelle mani del pilota turco. Round, quello di Jerez de la Frontera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
