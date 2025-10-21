Super tate e bambini che sembrano amministratori delegati | fare figli è diventato faticosissimo

Far figli pare diventato faticosissimo, quanto meno a Milano, dove l’atto generativo di per sé credo resti identico al resto d’Italia e forse del mondo, ma si complica vieppiù la gestione dei pargoli una volta estromessi dal grembo materno. Un’interessante inchiesta di Allegra Ferrante sul Corriere segue le vicissitudini di una tata – che però qui si chiama nanny – scritturata da famiglie dell’alta borghesia: dodici ore di servizio, conversazione in due lingue straniere, itinerari outdoor, giochi arguti e raffinati, gestione della disconnessione serale, pratica di linguaggio articolato (niente smorfie né baby talk), giusto equilibrio fra creatività incontrollata e igiene un po’ nevrotica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

