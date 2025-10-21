Super Max crede nel titolo Sfida vera con le McLaren e la Ferrari fa da arbitro
E se Hamilton e Leclerc diventassero gli arbitri della sfida mondiale tra Verstappen e il duo McLaren? D’accordo, è una ipotesi vagamente avventurosa, considerato il rendimento altalenante della bislacca SF25. Ma già domenica in Texas sia Carletto che il Baronetto hanno sottratto punti a Piastri, che a dispetto delle ultime deludenti esibizioni resta il leader del campionato. E fra qualche giorno in Messico la Ferrari ritroverà la pista sulla quale trionfò dodici mesi fa con Carlitos Sainz. Insomma, potrebbe pure accadere. I numeri. Di sicuro con l’en plein di Austin (due pole, vittoria nella Sprint, trionfo nel Gp) Super Max ha clamorosamente riaperto una partita che ha smesso di essere un derby Papaya. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vestirsi a strati! Come vestirsi a strati ed essere comunque super stilose? É solito credere che durante le stagioni fredde non si possa essere alla moda per colpa di tutti quegli strati necessari per non congelare, invece quanto si può essere super glamour attra Vai su Facebook