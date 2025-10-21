E se Hamilton e Leclerc diventassero gli arbitri della sfida mondiale tra Verstappen e il duo McLaren? D’accordo, è una ipotesi vagamente avventurosa, considerato il rendimento altalenante della bislacca SF25. Ma già domenica in Texas sia Carletto che il Baronetto hanno sottratto punti a Piastri, che a dispetto delle ultime deludenti esibizioni resta il leader del campionato. E fra qualche giorno in Messico la Ferrari ritroverà la pista sulla quale trionfò dodici mesi fa con Carlitos Sainz. Insomma, potrebbe pure accadere. I numeri. Di sicuro con l’en plein di Austin (due pole, vittoria nella Sprint, trionfo nel Gp) Super Max ha clamorosamente riaperto una partita che ha smesso di essere un derby Papaya. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Super Max crede nel titolo. Sfida vera con le McLaren e la Ferrari fa da arbitro