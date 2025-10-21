Suona il clarinetto durante un intervento chirurgico per il Parkinson e vede risultati immediati
Denise Bacon, 65 anni, affetta dal morbo di Parkinson, ha suonato il clarinetto durante un intervento di stimolazione cerebrale profonda al King’s College Hospital di Londra. L’insolito approccio ha offerto ai chirurghi una prova immediata e udibile del successo della procedura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
