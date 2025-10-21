Sunday di Giulio Tonincelli presentato nella 23esima edizione di Alice nella Città

Tpi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 18 ottobre 2025, presso l’Auditorium Conciliazione, all’interno del programma ufficiale di Alice nella Città ( 15-26 ottobre 2025), festival romano diretto da F abia B ettini e G ianluca G iannelli, che si svolge parallelamente e in agreement con la F esta del C inema, è stato presentato  Sunday (2025),  un cortometraggio documentaristico scritto e diretto da Giulio Tonincelli, regista indipendente di origini bresciane, prodotto da Moonwalk con il supporto di MessUp. La sezione che ospita il film, Onde corte Panorama Italia fuori concorso, mira a rappresentare “ il cinema che resta libero. 🔗 Leggi su Tpi.it

sunday di giulio tonincelli presentato nella 23esima edizione di alice nella citt224

© Tpi.it - Sunday di Giulio Tonincelli presentato nella 23esima edizione di Alice nella Città

Leggi anche questi approfondimenti

sunday giulio tonincelli presentatoSunday di Giulio Tonincelli presentato nella 23esima edizione di Alice nella Città - Il documentario breve in Onde corte Panorama Italia fuori concorso, sezione dedicata al cinema italiano indipendente Lo scorso 18 ottobre 2025, pres ... Lo riporta tpi.it

Cinema indipendente e disabilità: il film Sunday a Roma - Il docufilm "Sunday" a Roma affronta disabilità e resilienza, offrendo una nuova prospettiva sul cinema indipendente. Riporta gardanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sunday Giulio Tonincelli Presentato