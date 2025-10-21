Sunday di Giulio Tonincelli presentato nella 23esima edizione di Alice nella Città
Lo scorso 18 ottobre 2025, presso l’Auditorium Conciliazione, all’interno del programma ufficiale di Alice nella Città ( 15-26 ottobre 2025), festival romano diretto da F abia B ettini e G ianluca G iannelli, che si svolge parallelamente e in agreement con la F esta del C inema, è stato presentato Sunday (2025), un cortometraggio documentaristico scritto e diretto da Giulio Tonincelli, regista indipendente di origini bresciane, prodotto da Moonwalk con il supporto di MessUp. La sezione che ospita il film, Onde corte Panorama Italia fuori concorso, mira a rappresentare “ il cinema che resta libero. 🔗 Leggi su Tpi.it
