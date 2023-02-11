Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Anelli di Chirone, per la prima volta è stato osservato in tempo reale come si formano ed evolvono (ed è una ... wired.it
Mattarella: «Non arrendiamoci a incidenti e morti sul lavoro» lettera43.it
Tuttosport – non ho dubbi. Tudor credici! Juve, il Real non poteva farci niente” justcalcio.com
Angelina Mango: Il Suo Ritorno in TV per Celebrare Lorella Cuccarini con un Evento Imperdibile donnemagazine.it
Kolo Muani alla Juve: svelato il perché Tudor lo avrebbe preferito a David. Emerge questo retroscena sul ... juventusnews24.com
Whisper 2FA aggira l’MFA e punta ai token: nel mirino Microsoft 365 sbircialanotizia.it
CRONACHE DI PALAZZO: I CAPRICCI DELLA REGINA INIZIANO DAVVERO A STANCARE
A tutto c’è un limite, verrebbe da dire. E così anche a palazzo dopo averne sopportate tante pare ... ► bubinoblog
I migliori auricolari con filo per gli allergici al bluetooth
Dai modelli con ingresso usb-c a quelli con presa lightning, passando per i jack da 3,5 mm, 15 auric... ► wired.it
Pesca sostenibile e innovazione: dalla Regione un bando Feampa da 3 milioni di euro
La Regione Puglia ha dato il via a un importante sostegno per il settore della pesca regionale, ap... ► brindisireport.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 21 10 2025 ore 11:25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamento co... ► romadailynews.it
Fuga di gas a Viterbo, evacuate oltre 100 persone: controlli in corso per il pericolo di esplosioni
Evacuate oltre cento persone nel centro di Canino, in provincia di Viterbo, dopo la rottura di una ... ► fanpage.it
Cgil contro la manovra: «Altro che superamento della Legge Fornero
Aumento dei salari e delle pensioni: è questo che la Cgil chiede al governo, e che ribadirà alla ma... ► lettera43.it
Probabili formazioni Union Saint Gilloise Inter: Chivu vara l’attacco baby
Probabili formazioni Union Saint-Gilloise Inter. Dopo aver piegato la Roma in campionato, aggancian... ► ilnerazzurro.it
Formazione continua gratuita e certificata grazie al progetto Edvance dell’Università di Pisa
Una innovazione nella formazione continua che parte dalle università. Sono disponibili on line cor... ► pisatoday.it
Scatti d’epoca per raccontare la città di Prato dal XIX al XX secolo
PRATO – Prato, un viaggio nel tempo attraverso le fotografie di Martino Meucci.Sabato 25 ottobre, a... ► corrieretoscano.it
Da Guttuso a Prampolini, a Torino in mostra 10 "Manifesti d'artista" per la nuova esposizione
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino torna a stupire il pubblico con un’immersione nei "gioiell... ► torinotoday.it
Scuola Sant’Anna: 116 giovani ricercatori per costruire il futuro della scienza
PISA – Alla Scuola Superiore Sant’Anna si rinnova l’appuntamento con il Ph.D. Welcome Day, l’evento... ► corrieretoscano.it
Nasce “Crescere Insieme”, un percorso dedicato a genitori e famiglie
L’Associazione Navi- Nati per vivere vi invita al primo incontro del ciclo “Crescere Insieme”, dal... ► palermotoday.it
Obesità infantile e adolescenziale: le linee guida per un’emergenza sanitaria
“Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca!” Queste le parole che l’ADI, Associazione Italian... ► gravidanzaonline.it
"Il ruolo centrale del nervo vago": presentazione del libro “MediCina” di Stefano Bono
BRINDISI - L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Err... ► brindisireport.it
? Ascolti TV Lunedì 20 Ottobre 2025: Blanca Domina, Grande Fratello Sotto il 15%
La fiction di Rai 1, Blanca 3, si afferma leader della prima serata con il 23.9% di share, quasi 10... ► lawebstar.it
Panariello torna sul palco e prende in giro il futuro: “Le mie battute non le scriverà mai ChatGPT”
“L'intelligenza artificiale è uno strumento, non un padrone. Va usata, ma non bisogna farsi usare. ... ► ilfoglio.it
Catania Benevento, dopo la falsa partenza è iniziata la prevendita per il settore ospiti
Tempo di lettura: < 1 minutoAnche se con qualche ritardo, è iniziata la prevendita per il setto... ► anteprima24.it
Nascite in calo, in un anno 10mila bambini in meno
Ogni donna ha in media 1,18 figli, contro 1,20 del 2023 e 1,44 del 2010 The post Nascite in calo, i... ► lidentita.it
Tre giornate di confronto per Vulci: il report della DMO Borghi Etruschi
Vulci, 21 ottobre 2025 – Le tre giornate di approfondimento avevano come tema “Vulci e il suo terri... ► ilfaroonline.it
Jennifer Lawrence diva rilassata sul red carpet della Festa di Roma
È una delle attrici più famose al mondo, ma Jennifer Lawrence continua a mantenere quell’aria rilas... ► amica.it
Leao non può fare il 9: Milan, puoi permetterti anche Gimenez e Pulisic?
La doppietta contro la Fiorentina ha solo un significato: Leao si è sbloccato. Ma molto del lavoro è... ► video.gazzetta.it
Terremoto nel calcio: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria, l'operazione della Procura di Napoli
L'informativa arriva a metà mattinata e anticipa un “decreto applicativo” della misura di prevenzi... ► napolitoday.it
Inter Union Saint Gilloise, la sorpresa belga sfida Chivu! Le ultime sul match dei nerazzurri contro la capolista belga
di Redazione Inter News 24Inter Union Saint Gilloise, i belgi sognano l’impresa in Champions per cav... ► internews24.com
Strage alla funicolare di Lisbona: 16 morti per un cavo non certificato e acquistato per errore
Il secondo rapporto sul disastro della funicolare di Lisbona rivela che il cavo spezzato non era ce... ► fanpage.it
Terremoto nel calcio vesuviano: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria, l'operazione della Procura di Napoli
L'informativa arriva a metà mattinata e anticipa un “decreto applicativo” della misura di prevenzi... ► napolitoday.it
WWE: Rusev sfiora la vittoria, ma Dominik Mysterio resta campione a RAW
Poche WWE Superstar sanno giocare sporco come Dominik Mysterio ma d’altronde nessuno ha mai r... ► zonawrestling.net
SPOILER: CORRETE IN SALA – La pandemia in un film, ma non è solo Covid
La pandemia in un film, ma non è solo Covid – “Eddington” SPOILER: CORRETE IN SALA È tornato Ari As... ► lidentita.it
Chi viene sorpreso a guidare senza patente per due volte in due anni commette un reato, la Consulta conferma la norma
Chi viene sorpreso a guidare senza patente per due volte in due anni commette un reato: rischia un ... ► ilfattoquotidiano.it
Avellino, Anna Iannuzzi alla guida dei giovani di Noi di Centro
La dott.ssa Anna Iannuzzi, 26 anni, laureata in giurisprudenza e praticante avvocato, è la nuova p... ► avellinotoday.it
A Villa del Bene la mostra "Távora. Architetture, Paesaggi, Genealogie"
Fernando Tàvora (1923–2005), importante esponente dell’architettura internazionale ora per la prim... ► veronasera.it
Bancario e instancabile volontario: è morto Luigino Manessi, lascia moglie e figlie
Erano in tanti lunedì pomeriggio alla chiesa parrocchiale di Bornato per l'ultimo saluto a Luigino... ► bresciatoday.it
Conte in emergenza: Psv Eindhoven Napoli, le probabili formazioni
Questa sera alle 21 il Napoli gioca ad Eindhoven, contro il Psv, la terza giornata di Champions. I p... ► video.gazzetta.it
Un emù a spasso a Marina di Pisa: apprensione per la viabilità
Pisa, 21 ottobre 2025 – Un emù, uccello australiano simile allo struzzo la cui particolarità è quel... ► lanazione.it
Criptovalute, l’anno prossimo l’aliquota sulle plusvalenze sale al 33%. Resta al 26% per le stablecoin in euro
Nella bozza della legge di Bilancio 2026 spunta una misura che segna un cambio di rotta nella polit... ► ilfattoquotidiano.it
Non solo il Louvre nel mirino dei ladri, cinese arrestata per furto al Museo di storia naturale di Parigi
Alcune pepite d'oro di un valore stimato a 1,5 milioni di euro erano sparite dall'esposizione a sett... ► tgcom24.mediaset.it
Regionali in Campania, Gengaro: "Il mio sostegno a Roberto Fico prescinde da una mia eventuale candidatura"
Antonio Gengaro: "Il mio impegno per le regionali in Campania, a sostegno di Roberto Fico, prescin... ► avellinotoday.it
Riparte l'Nba, la caccia ai Thunder è ufficialmente aperta: tutte le favorite
Al via la stagione regolare del basket americano. Gilgeous-Alexander e compagni sono ancora la squad... ► gazzetta.it
Sarkozy in carcere: l’ex presidente francese sconta la pena per il caso dei fondi libici
L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato questa mattina nel carcere parigino de La Santé,... ► lanotiziagiornale.it
Rottamazione quinquies 2026: regole, rate e scadenze
La Rottamazione quinquies 2026 prende forma nella nuova Manovra Finanziaria. Si tratta di una defi... ► scuolalink.it
Castellammare, la società di calcio Juve Stabia in amministrazione giudiziaria
La società gialloblù in amministrazione giudiziaria per sospetta violazione del codice antimafia: l... ► fanpage.it
Olio, produzione top sul Gargano: “Isolato il focolaio Xylella. Olive salubri, no agli allarmismi”
“Le olive prodotte in tutto il Gargano, anche nella zona di Cagnano Varano in cui è stato rilevato... ► foggiatoday.it
Esagitato ubriaco molesta i passanti in strada e aggredisce i sanitari a Torino Aurora: bloccato e arrestato
Un esagitato ubriaco ha portato scompiglio nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, a... ► torinotoday.it
Estrazione Million Day di oggi, 21 ottobre 2025: i numeri vincenti di martedì
Estrazione Million Day oggi martedì 21 ottobre 2025: i numeri vincenti in diretta live Oggi, marted... ► tpi.it
Viaggiano in auto con armi e munizioni: uno tenta la fuga, ma i carabinieri li arresta
Bologna, 21 ottobre 2025 – È stato sorpreso in auto in possesso di una pistola e di munizioni e per... ► ilrestodelcarlino.it
Torna il Mobility Expo a Palermo
Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre piazza Verdi - a fianco del Teatro Massimo lato via Ca... ► palermotoday.it
Paura per Italiano: il tecnico del Bologna in ospedale per una polmonite
L'allenatore rossoblù sarà costretto a cinque giorni di ricovero al Sant'Orsola e salterà il match d... ► gazzetta.it
Buone notizie per il tumore al seno: due farmaci, una sola strategia
Per molte donne che hanno affrontato un tumore al seno in fase precoce, la paura che la malattia po... ► iodonna.it
La più grande notte nella storia del baseball
Il baseball è uno sport strano e indecifrabile. Non esiste forse un altro sport di squadra in cui u... ► ultimouomo.com
Nba, si riparte: ecco tutte le favorite dei bookie
Al via la stagione regolare del basket americano. Gilgeous-Alexander e compagni sono ancora la squad... ► gazzetta.it
Clinica di riabilitazione toscana e Fondazione Salvini insieme per sostenere i genitori
Un servizio gratuito per affrontare le funzioni genitoriali. E’ stato attivato dalla Clinica di Ri... ► arezzonotizie.it
A squola di Giostra con Porta Crucifera: “Lo sfottò, la violenza verbale e i rischi in sfilata”
Il quartiere di Porta Crucifera organizza una serata di approfondimento culturale per giovedì 23 o... ► arezzonotizie.it
Città della Scienza, presentato il progetto per un Museo dedicato all’America’s Cup
Città della Scienza lancia il progetto del museo permanente dedicato all’America’s Cup. Il primo inc... ► 2anews.it
Oroscopo Fortuna e Denaro della prossima settimana 27 ottobre 2 novembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scopri le previsioni di Eryx
Oroscopo Fortuna e Denaro della prossima settimana 27 ottobre- 2 novembre 2025 per Ariete, Toro, Gem... ► gazzettadelsud.it
Trasporti, sciopero Rfi: oggi possibile stop tecnico, treni regolari
ROMA – Oggi (21 ottobre), è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale tecnico di Rete... ► corrieretoscano.it
Giuramento d'Ippocrate per 155 nuovi medici e 21 odontoiatri
Martedì 21 ottobre, a partire dalle 16, presso l’Hotel Plaza di Caserta, si terrà la Cerimonia del... ► casertanews.it
Belve Anticipazioni: tra gli ospiti di Francesca Fagnani anche una politica che rischia il carcere
Nello studio di Belve ci sarà anche una politica che rischia il carcere. Ecco le Anticipazioni sul p... ► comingsoon.it
Conan Gray ritorna in Italia nel 2026 con un unico appuntamento: ecco quando
Conan Gray ha annunciato l’attesissimo Wishbone World Tour, che segnerà il ritorno dell’artista cal... ► metropolitanmagazine
Dacia, arriva il campione del mondo Moraes: assalto alla Dakar con quattro auto
Dopo il successo del team Dacia Sandriders, con Sébastien Loeb ed Edouard Boulanger, al Rally del Ma... ► gazzetta.it
CRT Campania e ASL Benevento, al via la collaborazione per prelevatori di cornee
Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito del Protocollo d’Intesa 2025–2026 sottoscritto tra il C... ► anteprima24.it
Tutti pazzi per l’iPhone 17: grazie alle vendite Apple diventa la seconda azienda più preziosa al mondo
Nonostante critiche al colore e alla fragilità delle scocche, l’iPhone 17 conquista i consumatori: ... ► fanpage.it
Mancano le maestre, salta il tempo pieno all’asilo: “Al pomeriggio solo cinquanta bambini”
Succede nella scuola d’infanzia comunale Borgo Pila, a Genova. L’assessora Bruzzone: “Difficoltà co... ► genova.repubblica.it
Milan, dalla nuova fase difensiva agli uomini simbolo: ecco le "Allegrate"
Sul Milan primo in classifica si vede già la mano del suo allenatore, tra cambi tattici e fiducia ne... ► gazzetta.it