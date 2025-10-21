Sugli asset russi l’Europa stringe il cerchio intorno a Putin
Alzare la pressione, ora e subito. L’Europa, che ha appena dato l’addio, graduale, al gas russo, è pronta a un nuovo affondo. Di quelli che possono far male, se non altro perché riguarda quei 200 miliardi di asset russi allocati in Europa e messi prontamente sotto chiave all’indomani dell’invasione dell’Ucraina. A Mosca temono da sempre che quei fondi possano essere smobilizzati e utilizzati per finanziare la resistenza ucraina. Ora, sono almeno tre anni che a Bruxelles si parla di se e come far fruttare i beni del Cremlino. Finora, una manciata di miliardi sono stati girati a Kyiv, sotto forma di interessi maturati sui medesimi asset. 🔗 Leggi su Formiche.net
