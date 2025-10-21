L'aumento dal 21% al 26% dell'aliquota della cedolare secca per gli affitti brevi contenuto nella bozza della manovra fa discutere la maggioranza, con Forza Italia e la Lega che chiedono di rivedere la norma, e registra la contrarietà delle associazioni di settore, che parlano di "stangata". Sarebbe in corso una valutazione, a quanto apprende l'Agi da fonti di governo, per arrivare a una possibile revisione della norma, magari con un emendamento in Commissione Bilancio in Senato. Diversi i possibili correttivi su cui si starebbe ragionando: un'aliquota rivista al 23%, come punto di incontro tra le parti, oppure una tassazione modulata soprattutto a carico delle aziende di intermediazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sugli affitti brevi la maggioranza cerca l'intesa. I correttivi in ballo e le idee sulla cedolare secca