Suello dramma in cantiere | operaio si ferisce alla gola con una sega circolare
Suello (Lecco), 21 ottobre 2025 – Grave infortunio nel cantiere della pista ciclopedonale della Statale 36. Un operaio di 33 anni s i è ferito, probabilmente con un flessibile. Si sarebbe tagliato la gola. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, all'intero dell'area di cantiere a ridosso della Statale 36, dove è in corso un intervento di realizzazione di un passaggio ciclopedonale tra Civate e Suello, per evitare che i ciclisti percorrono un tratto di superstrada Milano-Lecco. Il 33enne al lavoro si sarebbe tagliato la gola con una sega circolare. E' stato soccorso dai sanitari di Areu e dai volontari di Sos Lurago d'Erba; in posto anche gli agenti della Polizia stradale e i funzionari di Anas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
