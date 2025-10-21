Su TikTok video che inneggiano all’Isis e al terrorismo | 33enne arrestato
Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, a Sicignano degli Alburni, nella provincia di Salerno, un uomo tunisino di 33 anni – O.S. le sue iniziali – è stato arrestato per istigazione a delinquere e apologia di più delitti di terrorismo commessi attraverso strumenti informatici e telematici; l’uomo, su disposizione della Procura di Salerno – Gruppo Antiterrorismo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Le indagini, condotte dal Raggruppamento Speciale Carabinieri – Sezione Anticrimine, hanno permesso di individuare sul noto social TikTok un profilo riconducibile all’uomo, sul quale erano stati pubblicati più di 200 video e immagini inneggianti alla strategia terroristica dell’Isis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
