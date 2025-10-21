Su TikTok pubblica video che inneggiano all'Isis e al terrorismo | 33enne arrestato in provincia di Salerno

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, residente a Sicignano degli Alburni, è stato arrestato nella mattinata odierna. Sul suo profilo TikTok, molto seguito, il 33enne pubblicava video che inneggiavano al terrorismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

