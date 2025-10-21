Stupro sulla sentenza choc di Macerata è rivolta dei parlamentari Pd

Macerata, 21 ottobre 2025 – Rivolta dei parlamentari Pd contro una sentenza del tribunale di Macerata su un caso di violenza sessuale. La decisione di primo grado del giudice, infatti, ha portato all’ assoluzione del giovane accusato di stupro ai danni di una ragazza. I due si erano appartati in auto. Secondo il giudice – a quanto riporta Il Messaggero – la ragazza “aveva già avuto rapporti sessuali dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione”. La situazione di cui parla il giudice era una serata finita ad amoreggiare sui sedili posteriori dell’auto: era l’estate del 2029, lui aveva 25 anni (oggi ne ha 31) e lei 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stupro, sulla sentenza choc di Macerata è rivolta dei parlamentari Pd

