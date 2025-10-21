Stupro sentenza choc | Lei non era vergine sapeva cosa rischiava Assolto 31enne

Ildifforme.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione”. E’ la sentenza choc, secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, scritta nero su bianco dai giudici del Tribunale di Macerata con la quale hanno assolto un 31enne (all’epoca dei fatti 25enne), dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

stupro sentenza choc lei non era vergine sapeva cosa rischiava assolto 31enne

© Ildifforme.it - Stupro, sentenza choc: “Lei non era vergine, sapeva cosa rischiava”. Assolto 31enne

Leggi anche questi approfondimenti

stupro sentenza choc eraStupro, sulla sentenza choc di Macerata è rivolta dei parlamentari Pd - Il giudice ha assolto in primo grado un giovane che nell’estate del 2019 aveva 25 anni, lei 17: si appartarono in auto. Riporta msn.com

stupro sentenza choc era«Non è stupro, lei sapeva cosa rischiava»: la sentenza del tribunale di Macerata che assolve un 25enne - Secondo i giudici la ragazza non ha subito uno stupro perché era «in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione» ... Scrive msn.com

stupro sentenza choc eraAssolto dopo lo stupro, i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stupro Sentenza Choc Era