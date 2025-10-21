Stupro sentenza choc | Lei non era vergine sapeva cosa rischiava Assolto 31enne

(Adnkronos) – “Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione”. E’ la sentenza choc, secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, scritta nero su bianco dai giudici del Tribunale di Macerata con la quale hanno assolto un 31enne (all’epoca dei fatti 25enne), dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stupro, sentenza choc: “Lei non era vergine, sapeva cosa rischiava”. Assolto 31enne

Leggi anche questi approfondimenti

Stupro, sulla sentenza choc di Macerata è rivolta dei parlamentari Pd: Macerata, 21 ottobre 2025 – Rivolta dei parlamentari Pd contro una sentenza del tribunale di Macerata su un caso di violenza sessuale. La decisione di primo grado del giudice,… http://dlvr - X Vai su X

A Matera è ripreso il processo a carico di 7 giovani accusati dello stupro di gruppo ai danni di due turiste minorenni, a Marconia di Pisticci, nel 2020. La sentenza di primo grado arriverà probabilmente il 4 dicembre. #TGRBasilicata - facebook.com Vai su Facebook

Stupro, sulla sentenza choc di Macerata è rivolta dei parlamentari Pd - Il giudice ha assolto in primo grado un giovane che nell’estate del 2019 aveva 25 anni, lei 17: si appartarono in auto. Riporta msn.com

«Non è stupro, lei sapeva cosa rischiava»: la sentenza del tribunale di Macerata che assolve un 25enne - Secondo i giudici la ragazza non ha subito uno stupro perché era «in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione» ... Scrive msn.com

Assolto dopo lo stupro, i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». ilmattino.it scrive