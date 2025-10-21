Stupro ribaltata la sentenza choc di Macerata | 31enne condannato a 3 anni in appello

(Adnkronos) – Ribaltata in appello l'assoluzione pronunciata in primo grado dal tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne accusato di aver commesso violenza sessuale in auto su una minorenne nel 2019. Questo pomeriggio la Corte d'appello di Ancona lo ha condannato a tre anni di carcere per violenza sessuale. "Dopo essere sprofondati nel Medioevo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

