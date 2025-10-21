Stupro 17ennePg | assoltova condannato

18.12 Riformare la sentenza di assoluzione e condannare l'imputato per violenza sessuale alla pena richiesta in primo grado (4 anni e 1 mese), o in subordine per fatto di minore gravità, con pena che potrebbe diminuire. E' l'istanza della Pg di Ancona, in Appello, contro un 31enne scagionato a Macerata da presunti abusi sessuali commessi nel 2019 ai danni d'una 17enne L'uomo era stato assolto in primo grado perché la ragazza "aveva già avuto rapporti e poteva immaginare gli sviluppi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

