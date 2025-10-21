Stuprata al kebab a 16 anni Entra fa freddo | il titolare la stordisce poi la chiude nello scantinato con 2 complici e abusa di lei Arrestato

SINISTRA PIAVE «Entra che ti riscaldo», le dice. E poi chiude la porta a chiave e la violenta mentre lei perde i sensi. Orrore negli scantinati di un ristorante di kebab della. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stuprata al kebab a 16 anni. «Entra, fa freddo»: il titolare la stordisce, poi la chiude nello scantinato (con 2 complici) e abusa di lei. Arrestato

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tramortita e stuprata a 16 anni in un fast food di kebab, indagato il gestore e altri due connazionali: bicchieri di Coca Cola e whiskey per stordirla - X Vai su X

"Mi hanno violentata nel negozio di kebab": la denuncia choc di una ragazzina. Trovata su una sedia dal papà - facebook.com Vai su Facebook

Stuprata al kebab a 16 anni. «Entra, fa freddo»: il titolare la stordisce, poi la chiude nello scantinato (con 2 complici) e abusa di lei. Arrestato - E poi chiude la porta a chiave e la violenta mentre lei perde i sensi. Segnala ilgazzettino.it