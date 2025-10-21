Stupinigi si veste a festa | Villaggio degli Elfi mercatini trenini e Notte Bianca per un Natale Reale

Torinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La splendida Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, si prepara ad accogliere nuovamente la magia delle feste con la manifestazione "Natale è Reale". Un'esperienza natalizia "regale" e completa attende i visitatori dal 29 novembre al 14 dicembre, con apertura speciale in tutti i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

stupinigi veste festa villaggioStupinigi si veste a festa: Villaggio degli Elfi, mercatini, trenini e Notte Bianca per un "Natale Reale" - La splendida Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, si prepara ad accogliere nuovamente la magia delle feste con la manifestazione "Natale è Reale". torinotoday.it scrive

A Stupinigi il villaggio di Pasqua con street food e uova d'autore - Le scuderie reali della Palazzina di Caccia di Stupinigi ospitano un Villaggio Pasquale ricco di attività per tutta la famiglia: la mostra "Dolci pasquali d’autore" legata alla solidarietà, il ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Stupinigi Veste Festa Villaggio