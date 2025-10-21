Studenti | per metà di loro l’IA è un’amica ma solo il 4,4% pensa di saperla usare bene

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Osservatorio scientifico del Movimento Etico Digitale mostra dati che invitano a riflettere su educazione, consapevolezza e rischi dell’era digitale: per i giovani. sempre più lontani dal mondo degli adulti, l’IA non è solo la principale fonte di informazione, ma persino. 🔗 Leggi su Repubblica.it

studenti per met224 di loro l8217ia 232 un8217amica ma solo il 44 pensa di saperla usare bene

© Repubblica.it - Studenti: per metà di loro l’IA è “un’amica”, ma solo il 4,4% pensa di saperla usare bene

Scopri altri approfondimenti

Infortuni studenti: 50.232 denunce tra gennaio e agosto 2025, 7 morti. I dati INAIL - Secondo i dati diffusi da INAIL e aggiornati al 31 agosto 2025, le denunce di infortunio degli studenti in Italia hanno registrato un leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2024. Si legge su orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Met224 L8217ia 232