studenti cesenati a caccia di notizie torna il viaggio di cronisti in classe carta penna idee e nuovi spunti

Carta e penna in mano e tante idee per la testa. Riparte il campionato di giornalismo de Il Resto del Carlino. Grande attesa, anche a Cesena, per la nuova edizione del concorso di Cronisti in Classe, giunto alla 24esima edizione. In cosa consiste il progetto? Le scuole secondarie di primo grado e le classi IV e V della scuola primaria potranno dedicarsi alla redazione di articoli. La scadenza per le iscrizioni al concorso è fissata per il 15 novembre 2025, e il campionato partirà, come sempre, a inizio febbraio. Gli studenti potranno realizzare pagine di giornale e trasformarsi in veri e propri giornalisti.

