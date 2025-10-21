Studente del Telesi@ nel team vincitore della Challenge NextGenAI di Napoli
Matteo Massaro del Liceo Scientifico di Telese si aggiudica la vittoria con il Team 34 nella sfida dei laboratori AILight Matteo Massaro, studente della classe IV S2 dell’Istituto Telesi@ di Telese Terme, ha fatto parte del Team 34, vincitore della . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
