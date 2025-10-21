Amava ballare, Massimo Cecchini, 67 anni, ex tecnico di una azienda di Talacchio. E ora forse ancora di più, visto che si stava godendo la pensione raggiunta da pochi mesi. Lo ha fatto anche la sera di venerdì scorso, nel ristorante dancing ’La Vigna’, a Montecalvo, di cui era cliente abituale, e che dista pochissimi chilometri da casa sua. Ogni venerdì e sabato, era lì, a cena o dopocena, sempre in pista, soprattutto col liscio. Ma alle 23 e 15 circa di venerdì, il suo cuore si è fermato. Lui si è accasciato ed è caduto a terra, all’improvviso. L’orchestra ha immediatamente smesso di suonare. E’ sceso il gelo in pista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stroncato da infarto mentre balla. Amici sbigottiti: "Solare con tutti"