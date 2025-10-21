Strategia per mitigare la disinformazione online e gli impatti di eventuali attività cyber offensive | il progetto pluriennale del MIM NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato il progetto “Strategia per mitigare la disinformazione online e gli impatti di eventuali attività cyber offensive”, iniziativa pluriennale finanziata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), inserita nel quadro della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022–2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it