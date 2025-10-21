Stranger Things 5 | Nessuno è al sicuro contro Vecna chi morirà nello scontro finale?
La quinta e ultima stagione di Stranger Things su Netflix si preannuncia come lo scontro definitivo contro Vecna, e l’attesa per l’inevitabile bagno di sangue tra i personaggi principali è altissima. Sebbene la serie sia stata finora riluttante a eliminare i membri del cast più amati (le vittime più significative sono state personaggi secondari come Barb, Bob, Billy ed Eddie), la posta in gioco è ora troppo alta. Per mantenere il peso narrativo ed emotivo di questa battaglia finale, è quasi certo che assisteremo alla morte di almeno 1 o 2 personaggi principali. Chi è davvero a rischio? E, sorprendentemente, chi è il personaggio che potrebbe essere al sicuro? Max Mayfield: La sopravvissuta inaspettata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
