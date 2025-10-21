Stranger Things 5 i Duffer Brothers assicurano che QUEL personaggio non tornerà | È sottoterra

A quanto pare a Hawkins quel che è morto rimane morto, almeno nel caso di personaggio molto amato dai fan, come assicurano i creatori della serie Netflix in arrivo a Lucca Comics & Games. Mentre si avvicina l'uscita della prima parte di Stranger Things 5, i fratelli Duffer, creatori dello show, sciolgono un nodo che tormenta i fan confermando il non ritorno di un certo personaggio che è "morto e sepolto". Di chi stiamo parlando? Ma naturalmente dell'amatissimo Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn nella quarta stagione. L'interprete del capellone amante dell'heavy metal e leader degli Hellfire Club è stato catapultato nell'olimpo delle star unendosi al cast de I Fantastici 4: Gli Inizi e, più di recente, nel cast dei quattro biopic sui Beatles che girerà Sam Mendes. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, i Duffer Brothers assicurano che QUEL personaggio non tornerà: "È sottoterra"

