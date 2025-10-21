Stranger Things 5 addio a Eddie | i Duffer chiudono ogni spiraglio

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca pochissimo a Stranger Things 5 e una speranza coltivata a lungo dai fan si spegne: Eddie Munson non farà ritorno. I creatori Matt e Ross Duffer lo hanno chiarito con decisione, chiudendo definitivamente il capitolo più discusso della quarta stagione. La smentita che chiude il capitolo Per mesi abbiamo ascoltato battute, strizzate d’occhio, supposizioni. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

stranger things 5 addio a eddie i duffer chiudono ogni spiraglio

© Sbircialanotizia.it - Stranger Things 5, addio a Eddie: i Duffer chiudono ogni spiraglio

Argomenti simili trattati di recente

stranger things 5 addioStranger Things – Stagione 5, Finn Wolfhard rivela: “temo un finale criticato come Il Trono di Spade” - Scopri cosa ha detto Finn Wolfhard sul finale di Stranger Things 5 e perché teme un esito simile a quello de Il Trono di Spade. Lo riporta cinefilos.it

stranger things 5 addioStranger Things: i creatori rivelano i primi dettagli sullo spin off - I primi dettagli sul nuovo spin off di Stranger Things Anche se la stagione 5 di Stranger Things segnerà la conclusione definitiva della serie cult di Netflix, i creatori Matt e Ross Duffer non intend ... Secondo ciakgeneration.it

stranger things 5 addioStranger Things 5: il finale avrà una durata di circa 2 ore - L'attesissimo finale di Stranger Things 5 si preannuncia epico: l'ultimo episodio della serie Netflix avrà una durata di circa due ore ... ciakgeneration.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things 5 Addio