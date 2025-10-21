Stramaccioni | Politano è troppo importante per questo Napoli De Bruyne soffre quando manca equilibrio

L’ex allenatore ed opinionista Andrea Stramaccioni ha analizzato il momento del Napoli a Dazn nel pre partita della sfida di Champions Il Napoli fatica senza Lobotka, contro le squadre chiuse «In partite contro avversari che si difendono bassi, la presenza di Lobotka diventa fondamentale. La sua assenza si sente, soprattutto nella gestione del possesso e nella pulizia della manovra». De Bruyne sotto osservazione: «Soffre quando manca equilibrio. C’è anche un altro tema legato a De Bruyne: per rendere al meglio ha bisogno di collegamenti fluidi tra centrocampo e attacco. Quando manca qualche tassello, anche lui fatica a trovare la sua dimensione» Politano imprescindibile «Politano è troppo importante per questo Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

