Strage piazza della Loggia rinviata per la seconda volta in 40 giorni l'udienza del processo a Roberto Zorzi
L'udienza del processo a carico di Roberto Zorzi imputato per la strage di piazza della Loggia è stata rinviata ancora una volta. La nuova data è il 30 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ci ha lasciato Franco Castrezzati, “voce” testimoniale della strage di Piazza della Loggia. Il suo impegno civile continuerà ad accompagnarci nel tempo, ad indicarci la via della democrazia e della giustizia sociale, nel rispetto della dignità e della vita di tutti e d - facebook.com Vai su Facebook
Strage di piazza della Loggia, processo a ostacoli: il giudice Spanò vicino al trasferimento a Milano - Il magistrato presiede la Corte d’Assise che deciderà sul ruolo di Roberto Zorzi. Riporta msn.com
Brescia, slitta di nuovo il processo a carico di Roberto Zorzi - Questa volta il rinvio dell'udienza è legato alla presenza, in calendario, di altri due processi non rinviabili. Si legge su quibrescia.it