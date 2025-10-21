Strage di Paupisi il silenzio di Salvatore Ocone e l' ipotesi perizia psichiatrica Strangolata la figlia | come sta

Una famiglia distrutta in un attimo: Salvatore Ocone, 58 anni, di Paupisi, ha ucciso la moglie Elisa, 49 anni, e il figlio Cosimo, 15 anni, lasciando gravemente ferita la figlia di 17 anni.

Strage Paupisi, Antonia Ocone presenta segnali di risveglio. Sedicenne respira autonomamente, parametri vitali stabili.

La strage di Paupisi. Primi segni di risveglio per Antonia Ocone. La 17enne era stata ridotta in fin di vita dal padre Salvatore. Il 30 settembre l'uomo ha aggredito la famiglia nel sonno, uccidendo la moglie Elisa e il figlio Cosimo.

