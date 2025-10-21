Strage di Monreale dalla sparatoria all' account falso e la chat con fidanzatina | il retroscena su lo Sciupa Femmine

Il profilo è comparso su TikTok il 28 aprile, soltanto un giorno dopo la strage di Monreale in cui furono uccisi Massimo?Pirozzo, Andrea?Miceli e Salvatore?Turdo. La notte precedente,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Strage di Monreale, dalla sparatoria all'account falso e la chat con fidanzatina: il retroscena su «lo Sciupa Femmine»

Altre letture consigliate

Pochi mesi fa, subito dopo la strage di #Monreale, avevo messo in guardia dal rischio di una #mafia che cerca di essere attrattiva verso i più giovani. Per questo stasera sarò alla marcia silenziosa contro la violenza, a #Palermo. Ecco cosa avevo detto nel cors - facebook.com Vai su Facebook

La fotografia scattata prima della strage di Monreale, che ritrae Mattias Conti, Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, ha come sfondo il muro proprio di fronte al locale dove è stato ucciso Paolo Taormina - X Vai su X

Strage di Monreale, dalla sparatoria all'account falso e la chat con fidanzatina: il retroscena su lo «Sciupa Femmine» - Il profilo è comparso su TikTok il 28 aprile, soltanto un giorno dopo la strage di Monreale in cui furono uccisi Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo. Secondo msn.com