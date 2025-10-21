Strage di Castel d’Azzano i familiari chiedono chiarezza | Capire cosa non ha funzionato nel blitz

A una settimana dalla tragedia di Castel d’Azzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita nell’esplosione del casale dei Ramponi, emergono i primi dubbi dei familiari delle vittime. Daniele Piffari, fratello del luogotenente Marco Piffari, ha affidato un incarico legale all’avvocato Davide Adami per «capire cosa non ha funzionato» la notte del 14 ottobre. «Non stiamo puntando il dito contro nessuno – precisa il legale ripreso dal Corriere – ma è necessario fare chiarezza sulle modalità del blitz, su come è stata pianificata la perquisizione e su quali informazioni avevano i militari prima di entrare nell’abitazione». 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Strage Castel d’Azzano: il #prefetto di #Terni rende #omaggio ai #carabinieri #morti https://umbriaon.it/strage-castel-dazzano-il-prefetto-di-terni-rende-omaggio-ai-carabinieri-morti/… #Umbria #Arma - X Vai su X

Oltre 300 persone hanno già aderito alla raccolta fondi avviata per aiutare i familiari dei Carabinieri morti nella strage di Castel d’Azzano. E il sindacato chiede al Comune di intitolare alle tre vittime le strade dov'è avvenuta l'esplosione. Intanto il mondo dello s - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Castel d’Azzano, alcuni familiari dei carabinieri morti: “Preparazione e modalità del blitz da chiarire” - Non è chiaro quale impatto possa avere l’annullamento sull'atteso faccia a faccia tra il presidente Usa e il leader russo. Secondo ilfattoquotidiano.it

Strage di Castel D'Azzano, i dubbi di alcuni familiari: «Chiarire modalità e preparazione del blitz» - Il legale del fratello di Marco Piffari, uno dei tre carabinieri morti: «Non stiamo puntando il dito contro nessuno, vogliamo solo capire che cosa è andato storto» ... Segnala msn.com

Strage di Castel d’Azzano, i familiari chiedono chiarezza: «Capire cosa non ha funzionato nel blitz» - Il fratello di Marco Piffari incarica un legale: «Nessuna accusa preventiva, ma vogliamo risposte». Lo riporta msn.com