Strage alla funicolare di Lisbona | 16 morti per un cavo non certificato e acquistato per errore
Il secondo rapporto sul disastro della funicolare di Lisbona rivela che il cavo spezzato non era certificato per il trasporto di persone e fu acquistato per errore senza controlli interni. L’ente incaricato di indagare sulla tragedia accusa Carris di gravi falle nella manutenzione e raccomanda una revisione completa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
