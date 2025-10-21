Stradella incidente tra più mezzi pesanti sul' A21 | morto 48enne

Stradella (Pavia), 21 ottobre 2025 - Tragico schianto tra più mezzi pesanti sull'A21 Torino-Piacenza: morto sul colpo il conducente di un furgone. L'incidente è successo poco prima delle 5.30 di oggi, martedì 21 ottobre, nel territorio comunale di Stradella, nel tratto fra i caselli di Broni-Stradella e di Castel San Giovanni, in direzione di Piacenza. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada di Alessandria, competente per la tratta autostradale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un camion abbia tamponato il furgone, che si sarebbe a suo volta schiantato contro un altro mezzo pesante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stradella, incidente tra più mezzi pesanti sul'A21: morto 48enne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Circolazione interrotta fino ad Arena Po per un incidente ferroviario accaduto all'altezza di via Levata a Stradella. Notizia in aggiornamento - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in monopattino, un 52enne ferito: «Troppi mezzi fuorilegge» - Sono in corso di accertamento le cause dello scontro che, nella serata di giovedì, ha coinvolto un'autovettura e un monopattino lungo via Palmerini, a Pescara colli. Da ilmessaggero.it