Strade lavori per 4 milioni di euro Si comincia da Roncosambaccio

FANO di Tiziana Petrelli È partito ieri mattina da Roncosambaccio il maxi cantiere da oltre quattro milioni destinato alla messa in sicurezza e al rifacimento delle strade colpite dall’alluvione del 2023, grazie ai fondi concessi dalla struttura commissariale regionale. A presentare l’opera il sindaco Luca Serfilippi, l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari, il progettista Stefano Tattolo, i tecnici comunali e i rappresentanti di tutte le ditte incaricate. "Roncosambaccio – ha detto il sindaco – rappresenta simbolicamente tutte le aree periferiche della città che per troppo tempo hanno atteso un intervento risolutivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade, lavori per 4 milioni di euro. Si comincia da Roncosambaccio

